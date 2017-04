Wirtschaft

US-Regierung meldet Bedenken beim Verkauf von Toshiba-Tochter an

Der Bau von vier Atomkraftwerken in den USA hat dem Konzern Westinghouse das Genick gebrochen - nun fürchtet die US-Regierung einen Verkauf. (Archivbild).

Die US-Regierung will nach der Pleite der amerikanischen Toshiba-Tochter Westinghouse verhindern, dass sensible Daten und Infrastruktur in chinesische Hände fallen. Ein Regierungsvertreter sagte am Donnerstag, es gebe diesbezüglich Beratungen mit Japan.