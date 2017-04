Politik

Chinas Staatschef Xi bei US-Präsident Trump in Florida eingetroffen

US-Aussenminister Rex Tillerson (links) begrüsst den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping (Mitte) und First Lady Peng Liyuan (rechts) auf dem Flughafen von Palm Beach in Florida.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zu seinem ersten Besuch bei US-Präsident Donald Trump in den USA eingetroffen. Xi landete am Donnerstagnachmittag auf dem Flughafen von Palm Beach in Florida, von wo aus er zu Trumps Anwesen Mar-a-Lago weiterfuhr.