Niederländisches Warenhaus zieht Kindermalbuch mit Hitler zurück

Vermischtes

Eine niederländische Warenhauskette hat nach Kundenprotesten ein Kindermalbuch mit einem Porträt des deutschen Gewaltherrschers Adolf Hitler zum Ausmalen zurückgezogen. In einer Erklärung sprach die Ladenkette Kruidvat ihr «tiefes Bedauern über diesen Vorfall» aus.

Den Haag. – Es sei «unangemessen» gewesen, das Hitler-Porträt zum Ausmalen in Kindermalbücher aufzunehmen, erklärte ein Sprecher am Mittwochabend.

Auch der Hitler-Gruss und ein Hakenkreuz tauchten in dem Bild auf. Kruidvat kündigte zudem eine Untersuchung an, wie das Motiv in die Bücher gelangen konnte. Es erschien in einem Malbuch zum Thema Fussball und in einem weiteren zum Thema Schlösser. Kunden bekommen ihr Geld zurückerstattet, sicherte die Warenhauskette zu. (sda)