Vermischtes

Charles und Camilla in Wien vom Bundespräsidenten empfangen

Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla sind auf ihrer mehrtägigen Europareise am Mittwoch in Wien eingetroffen. Das Paar wurde am späten Nachmittag vom österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Hofburg begrüsst.