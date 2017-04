US-Starinvestor Buffett ist das Gesicht von Cherry Coke in China

Wirtschaft

Warren Buffet ziert Cola-Flaschen in China.

Der US-Starinvestor Warren Buffett hat eine besondere Form der Beteiligung in China gefunden. Zum dortigen Start der Kirschvariante von Coca-Cola verkauft der Hersteller das Getränk in Dosen und Flaschen, auf denen das Konterfei des Multimilliardärs abgebildet ist.

Peking. – Buffetts Holding Berkshire Hathaway ist mit 9,3 Prozent der Anteile an Coca Cola der grösste Aktionär der Firma.

Dass der Unternehmer, einer der reichsten Männer der Welt, für Cherry Coke schwärmt, ist durch zahlreiche Fotos belegt, auf denen er das Getränk konsumiert. Coca-Cola-Chef Muhtar Kent nennt ihn denn auch den «bekanntesten Fan» der Cola mit Kirschgeschmack.

In seinem Aktionärsbrief vom Februar schrieb Buffett, sein Konsum an Coke und Süssigkeiten reiche für den «wöchentlichen Kalorienbedarf eines Linienrichters der National Football League». Sein jetziger Reklameauftritt in China sei für ihn «übrigens mit keinerlei Vergütung verbunden», versichert Buffett, der sich auch als Grossspender betätigt. (sda)