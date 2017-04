Mehr als 900 Kilogramm Chrystal Meth in Australien beschlagnahmt

Vermischtes

In Australien hat die Polizei eine Rekordmenge von 903 Kilogramm der Designerdroge Chrystal Meth beschlagnahmt. Das Rauschgift hat nach Angaben der Behörden vom Mittwoch einen Marktwert von 900 Millionen australischen Dollar (umgerechnet etwa 690 Millionen Franken).

Sydney. – Entdeckt wurde es in einem Vorort der Millionenstadt Melbourne namens Nunawading. Das Chrystal Meth war in Zwei-Kilo-Päckchen in einer grossen Lieferung Holzdielen versteckt. Zwei Männer wurden festgenommen. Ihnen droht lebenslange Haft.

Nach Angaben von Australiens Justizminister Michael Keenan ist dies die grösste einzelne Menge Chrystal Meth, die jemals auf dem Kontinent aus dem Verkehr gezogen wurde. Er sagte, Australien habe ein «sehr ernstes Drogenproblem». Seit Januar 2013 wurden dort bereits mehr als 13 Tonnen Chrystal Meth beschlagnahmt.

Der einfach herzustellende Stoff mit dem wissenschaftlichen Namen Methylamphetamin ist auch als Meth, Crystal, Ice oder Speed bekannt. Verkauft wird er gewöhnlich als kristallines, weisses, geruchloses und bitter schmeckendes Pulver. In der Regel wird er dann geraucht, geschnieft oder in Wasser aufgelöst und gespritzt. (sda)