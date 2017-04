Kultur

Film-Vorschau über toten Oscar-Preisträger Heath Ledger im Netz

Zum Geburtstag des 2008 gestorbenen Oscar-Preisträgers Heath Ledger ist am Dienstag der erste Trailer zu der Dokumentation «I Am Heath Ledger» im Internet veröffentlicht worden. In ihm kommen Freunde, Verwandte und Kollegen des australischen Schauspielers zu Wort.