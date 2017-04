Politik

Frankreichs Präsidentschaftskandidaten streiten in TV-Debatte

Wird als Favorit für Frankreichs Präsidentschaftswahl gehandelt: der Sozialliberale Emmanuel Macron (m.), hier kurz vor der TV-Debatte in den Nachrichtensendern BFMTV und CNews.

Weniger als drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich sind alle elf Kandidaten in einer TV-Debatte gegeneinander angetreten. Bei der Diskussionsrunde am Dienstagabend gingen die Meinungen insbesondere beim Thema Europa auseinander.