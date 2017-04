Politik

Zusammenstösse zwischen Demonstranten und Polizei in Venezuela

Die Polizei versucht, mit Tränengas und Strassenblockaden in der venezolanischen Hauptstadt Caracas eine Grosskundgebung der Opposition gegen den Präsidenten Nicolás Maduro zu stoppen.

Im Zuge der politischen Krise in Venezuela hat es am Dienstag in der Hauptstadt Caracas Zusammenstösse zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Rund tausend Regierungsgegner versuchten zur Nationalversammlung zu gelangen, als die Lage eskalierte.