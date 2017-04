Politik

Entsetzen über mutmasslichen Giftgasangriff in Syrien mit 58 Toten

Ein Kind erhält nach dem mutmasslichen Giftgasangriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun in der nordwestlichen Provinz Idlib erste Hilfe. Beim Anschlag starben Dutzende Menschen. Unter den Toten waren mehrere Kinder. Weitere Bilder (2)

Es könnte einer der schlimmsten Giftgasangriffe seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien sein: In Chan Scheichun in der Provinz Idlib wurden am Dienstag laut Aktivisten fast 60 Zivilisten bei einem Luftangriff getötet, bei dem mutmasslich Giftgas freigesetzt wurde.