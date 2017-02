Politik

Merkel und Juncker pochen auf Einheit der EU

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bei ihrer Ankunft zum EU-Gipfel in Malta.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel haben vor Beginn des EU-Gipfels in Malta an die Einheit der Europäer appelliert. «Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand», sagte Merkel vor Beginn des Treffens am Freitag.