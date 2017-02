Ein Aufseher bei Gefangenenaufstand in den USA getötet

Vermischtes

In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Delaware ist es am Mittwoch (Ortszeit) zu einem Gefangenenaufstand gekommen. Ein Aufseher wurde getötet.

Smyrna. – Die Polizei stürmte am Donnerstagmorgen das Gefängnisgebäude in Smyrna und befreite eine von Häftlingen als Geiseln genommene Aufseherin, wie der Sender ABC unter Berufung auf die Gefängnisbehörde des Bundesstaates berichtete. Ein weiterer Mitarbeiter allerdings sei ums Leben gekommen. Weitere Details nannte die Gefängnisbehörde nicht.

Einige Häftlinge hätten am Mittwoch andere Insassen sowie vier Gefängniswärter als Geiseln genommen, sagte ein Polizeisprecher in Smyrna. Zwei Bedienstete wurden später freigelassen, einer von ihnen musste verletzt ins Spital. Im Laufe der Nacht liessen die Geiselnehmer auch weitere Insassen frei.

Die Geiselnehmer hatten via Radio eine Gefängnisreform in Delaware, fairere Haftbedingungen, Bildung für Insassen und das Ende von Willkür gegen Häftlinge gefordert. Ein Grund für die Geiselnahme sei auch die Präsidentschaft von Donald Trump, in der sich die Bedingungen vermutlich weiter verschlechtern würden, sagten die Häftlinge. Im Gefängnis sitzen rund 2500 Häftlinge ein, darunter etwa ein Dutzend Männer, die zum Tode verurteilt sind. (sda)