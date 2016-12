Zwei Leichtverletzte bei spektakulärem Selbstunfall

Boulevard

Ein total beschädigtes Auto und zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines spektakulären Selbstunfalls auf dem Grenchenberg im Kanton Solothurn.

Grenchenberg SO. – Die Lenkerin hatte bei der Fahrt talwärts am Montagnachmittag in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie geriet gemäss Angaben der Solothurner Kantonspolizei vom Dienstag auf die Gegenfahrbahn und durchbrach die Leiteinrichtung.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach in der steilen Böschung, bevor es im Wiesland auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die Lenkerin und die Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie mussten zur Kontrolle ins Spital.

Das total beschädigte Auto musste mit einem Kran geborgen werden. (sda)