Boulevard

Australischer Rentner stirbt nach Schlangenbiss in Wohnzimmer

Eine hochgiftige Schlange ist in das Wohnzimmer eines Rentners in Australien eingedrungen und hat den Mann durch einen Biss getötet. Der 77-Jährige sei am Montag, knapp eine Woche nach dem Biss, gestorben, sagte eine Sprecherin des Spitals in der Stadt Cairns.