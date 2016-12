Brite sorgt für Geldregen auf deutscher Autobahn

Vermischtes

Ein 62-jähriger Brite hat auf der Autobahn bei Würzburg unfreiwillig einen Geldregen verursacht. Nach dem Tanken an einer Raststätte legte der Mann an Heiligabend laut Polizei sein mit mehreren Tausend Euro gefülltes Portemonnaie auf das Autodach.

Würzburg. – Als er dann weiter in Richtung Süden in die Weihnachtsferien fuhr, wirbelten die Geldscheine am Samstag durch Fahrtwind und Verkehr über alle Fahrstreifen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten konnten nur noch einen Bruchteil des Geldes finden. Mehrere Autofahrer hatten angehalten und Scheine eingesammelt. (sda)