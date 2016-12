Politik

Erneut Al-Dschasira-Journalist in Ägypten festgenommen

In Ägypten ist erneut ein Journalist des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira festgenommen worden. Der Ägypter Mahmoud Hussein, der am Sitz des Senders in Doha arbeite, sei am Freitag während Ferien in seiner Heimat festgenommen worden.