Vermischtes

Julinka ist die neue Tigerin im Walter Zoo

Tigerin Julinka kam am 21. Dezember aus dem Zoo im tschechischen Olomuc in den Walter Zoo nach Gossau SG.

Der Walter Zoo in Gossau SG hat eine neue Tigerin erhalten: Das anderthalbjährige Weibchen Julinka aus einem tschechischen Zoo gewöhnt sich derzeit an ihr neues Gehege an. Zusammen mit Tiger Viktor könnte es bald Nachwuchs geben.