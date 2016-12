Schauspieler Alan Thicke starb an geplatzter Aorta

Kultur

Der Schauspieler Alan Thicke, der durch die TV-Serie «Unser lautes Heim» bekannt wurde, ist nach Angaben von «TMZ.com» an einer geplatzten Hauptschlagader gestorben.

Los Angeles. – Das US-Promi-Portal beruft sich dabei auf die Sterbeurkunde, die es am Mittwoch veröffentlichte. Der gebürtige Kanadier war Mitte des Monats im Alter von 69 Jahren gestorben. Er habe dem Bericht zufolge Eishockey mit seinem 19-jährigen Sohn gespielt, als er zusammenbrach.

Die Ärzte einer Klinik hätten noch versucht, ihn mit einer Operation zu retten. Der Vater von Sänger Robin Thicke («Blurred Lines») wurde bereits am Dienstag beigesetzt.

In der von 1985 bis 1992 laufenden Serie «Growing Pains» («Unser lautes Heim») spielte Alan Thicke den Familienvater Dr. Jason Seaver, der mit seiner Frau Maggie (Joanna Kerns) vier Kinder grosszieht. Er wirkte auch in Filmen mit, etwa in «That's My Boy» und «Alpha Dog». (sda)