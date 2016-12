Schweizer Zöllner stoppen 55 Tonnen schweren Ananas-Transport

Vermischtes

Schweizer Zöllner haben in Basel einem Sattelschlepper die Einreise verweigert: Mit einem Gewicht von 55 Tonnen war das mit Ananaskonserven beladene Gefährt ein gutes Drittel zu schwer.

Basel. – Der am Mittwoch bei der Zollstelle Basel-St.Louis/Autobahn kontrollierte Sattelschlepper war so schwer, das die Waage zunächst ihren Dienst versagte. Erst als das Zugfahrzeug und der Aufleger einzeln gewogen wurden, konnte ein Gesamtgewicht von 54'680 Tonnen ermittelt werden, wie das zuständige Zollinspektorat in Basel am Donnerstag mitteilte.

Die Zugmaschine brachte 8450 Kilogramm auf die Waage, der mit zwei Containern voller Ananaskonserven beladene Aufleger dagegen 46'230 Kilogramm. Ohne Sonderbewilligung sind in der Schweiz jedoch nur 40 Tonnen erlaubt. Weil das Gespann 33 Prozent zu viel wog, wurde dem deutschen Chauffeur die Einreise in die Schweiz untersagt. (sda)