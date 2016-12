Politik

UNO beschliesst Resolution zu Kriegsverbrechen in Syrien

Menschen aus der umkämpften syrischen Stadt Aleppo kommen in einem Flüchtlingslager an. Die UNO will Voraussetzungen für eine Verfolgung der im Syrien-Konflikt begangenen Kriegsverbrechen schaffen.

Die Vereinten Nationen haben eine Resolution zur Verfolgung von Kriegsverbrechen in Syrien beschlossen. Das am Mittwoch in New York verabschiedete Abkommen erlaubt Vorarbeiten für eine spätere Rechtsprechung.