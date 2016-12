Vermischtes

Ariane-Rakete bringt zwei Satelliten ins All

Eine europäische Trägerrakete vom Typ Ariane 5 hat am Mittwoch zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. 43 Minuten nach dem Start vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana erreichten der brasilianische und der japanische Satellit ihre Umlaufbahn.