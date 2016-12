Kultur

Kulturmanager Bogdan Roscic wird Direktor der Wiener Staatsoper

Der designierte Staatsoperndirektor ab 2020/21, Bogdan Roscic, am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Wien.

Der neue Direktor der Wiener Staatsoper heisst Bogdan Roscic. Österreichs Kulturminister Thomas Drozda teilte die Personalentscheidung am Mittwoch in Wien mit. Der in Belgrad geborene Roscic war unter anderem Popkritiker bei einer Wiener Zeitung.