Politik

Gambias Präsident bleibt trotz Wahlniederlage im Amt

Gambias Präsident Yahya Jammeh will nach seiner Wahlniederlage trotz Kritik im Amt bleiben. Die Einmischung der westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas in nationale Angelegenheiten sei «inakzeptabel», sagte Jammeh am Dienstagabend im staatlichen Fernsehen.