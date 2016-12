Politik

Trump-Söhne sollen Kontakt zu Vater gegen Spenden anbieten

Zwei Söhne des gewählten US-Präsidenten Donald Trump sollen an einer Stiftung beteiligt sein, die gegen grosszügige Spenden Kontakte zu ihrem Vater vermittelt. Dies meldet das Institut für investigativen Journalismus, Center for Public Integrity, in Washington.