Politik

Enkel von Einwanderern sollen in der Schweiz mitbestimmen können

Bundesrätin Simonetta Sommaruga plädiert für ein Ja zur erleichterten Einbürgerung für junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation.

Die Kinder der Secondos und Secondas sollen sich in der Schweiz leichter einbürgern lassen können. Justizministerin Simonetta Sommaruga hat am Dienstag gemeinsam mit Kantons- und Städtevertretern die Argumente für ein Ja in der Abstimmung vom 12. Februar dargelegt.