Vermischtes

Der Schütze vom Islamischem Zentrum Zürich ist laut Polizei tot

Zürcher Polizisten bei der Spurensicherung rund um den Leichnam, der am Montagabend unter der Gessnerbrücke aufgefunden wurde.

Der Schütze, der am Montagabend in einem Islamischen Zentrum in Zürich drei Männer teilweise schwer verletzt hat, ist tot. Die Polizei stellte die Fahndung ein, nachdem ein in der der Nähe des Tatorts gefundener Toter mit der Tat in Verbindung gebracht werden konnte.