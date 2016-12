Politik

Russischer Botschafter in Ankara wird niedergeschossen

Anschlag in Ankara: Der russische Botschafter wurde offenbar schwerverletzt ins Spital gebracht. (Symbolbild).

Bei einem bewaffneten Angriff in Ankara ist der russische Botschafter türkischen Medienberichten zufolge schwer verletzt worden. Andrej Karlow sei am Montag bei einer Kunstausstellung in der türkischen Hauptstadt von einem unbekannten Angreifer angeschossen worden.