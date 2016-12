Politik

Bundesrat Schneider-Ammann will Legislatur beenden

Johann Schneider-Ammann zieht Bilanz über sein Präsidialjahr.

Johann Schneider-Ammann will mindestens bis zum Ende der Legislatur 2019 Bundesrat bleiben. Das sagte der amtierende Bundespräsident am Montag vor den Medien in Bern. Über sein Präsidialjahr zog er eine positive Bilanz.