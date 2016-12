Kultur

Marc Amacher verpasst den Sieg - Tay ist «The Voice of Germany»

Es hat nicht gereicht: Marc Amacher verpasst den Sieg bei «The Voice of Germany» in Berlin.

Der Brienzer Marc Amacher hat den Titel bei der Castingshow «The Voice of Germany» verpasst. Der 32-Jährige schaffte es am Sonntagabend nicht in die letzte Runde für zwei Finalisten. Dort setzte sich Tay Schmedtmann durch.