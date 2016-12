Marcel Hirscher führt in Alta Badia

Sport

Marcel Hirscher fährt im ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Alta Badia Bestzeit. Der Österreicher führt das Klassement mit 21 Hundertsteln Vorsprung vor dem Franzosen Mathieu Faivre an.

Ski alpin. – Bestklassierter Schweizer ist Justin Murisier. Der Walliser, der nach eigener Einschätzung zu vorsichtig zu Werke ging, liegt im Zwischenklassement auf Platz 14. Neben Murisier schafften auch Loïc Meillard, Gino Caviezel, Marco Odermatt und Manuel Pleisch mit Platzierung zwischen 22 und 29 die Qualifikation für den zweiten Lauf.

Murisier war rund acht Zehntel schneller als Loïc Meillard und Gino Caviezel, deren Qualifikation für den zweiten Lauf noch nicht gesichert ist. Carlo Janka schied aus.

Hirscher hat sich mit der Bestzeit die Basis zum ersten Sieg in der laufenden Saison im Riesenslalom gelegt. In den voran gegangenen drei Rennen war er jeweils Zweiter geworden. In Alta Badia fühlt sich der Salzburger besonders wohl. In den letzten drei Jahren hat er die Prüfung auf der Gran Risa gewonnen.

Im Gegensatz zu Mathieu Faivre, der in Val d'Isère im ersten Riesenslalom seinen ersten Weltcup-Sieg errungen hatte, vermochte Teamkollege Alexis Pinturault mit Hirscher nicht mitzuhalten. Pinturault, der seinen letzten Sieg vor einer Woche in Val d'Isère mit einem gebrochenen Mittelhandknochen an der rechten Hand errungen hatte und nun mit einem Tape-Verband antrat, büsste 1,12 Sekunden ein.

Alta Badia (ITA). Weltcup-Riesenslalom der Männer. Der Stand nach dem 1. Lauf: 1. Marcel Hirscher (AUT) 1:16,81. 2. Mathieu Faivre (FRA) 0,21 zurück. 3. Florian Eisath (ITA) 0,81. 4. Henrik Kristoffersen (NOR) 0,93. 5. Felix Neureuther (GER) 1,07. 6. Stefan Luitz (GER) 1,11. 7. Alexis Pinturault (FRA) 1,12. Ferner: 14. Justin Murisier (SUI) 1,70. 22. Loïc Meillard (SUI) 2,52. 23. Gino Caviezel (SUI) 2,55. 24. Marco Odermatt (SUI) 2,56. 29. Manuel Pleisch (SUI) 2,97. - Nicht im 2. Lauf: Sandro Jenal (SUI) 3,33. - Ausgeschieden u.a.: Carlo Janka (SUI), Thomas Tumler (SUI), Ted Ligety (USA), Philipp Schörghofer (AUT). (si)