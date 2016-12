Boulevard

Baum stürzt auf Hochzeitsgesellschaft: Ein Toter und fünf Verletzte

Tragisches Ende einer Hochzeitsfeier in Kalifornien: Ein umstürzender Baum hat mehrere Partygäste unter sich begraben und einen von ihnen tödlich verletzt. Fünf Menschen wurden nach dem Vorfall in einem Park ins Spital gebracht, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.