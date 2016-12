Trump löst mit versehentlicher Wortschöpfung Spott im Internet aus

Politik

Mit einem Twitter-Beitrag hat der designierte US-Präsident Donald Trump eine Welle des Spotts im Internet ausgelöst: Im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter verurteilte Trump am Samstag, dass China im Südchinesischen Meer eine US-Unterwassersonde beschlagnahmt hatte.

Washington. – Doch statt die Aktion als «unprecedented» - beispiellos und unerhört - zu verurteilen, schrieb Trump, dies sei «unpresidented» - auf Deutsch in etwa «präsidentenlos». Das Stichwort «Unpresidented» entwickelte sich daraufhin in kürzester Zeit zu einem der am häufigsten benutzten Hashtags auf Twitter.

Die «Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling twitterte sarkastisch «TrumpSpellCheck - Unpresidentedly effective» (Etwa: Trump-Rechtschreibprüfung - präsidentenlos wirkungsvoll). Ein anderer Twitter-Nutzer schrieb: «Liebe Welt, die meisten Amerikaner wünschten wirklich, wir wären #unpresidented.»

Erst nach etwa eine Stunde wiederholte Trump seine Kurzmitteilung in korrekter Schreibweise, ohne auf seinen vorherigen Fehler einzugehen.

China hatte am Donnerstag im Südchinesischen Meer eine US-Unterwassersonde beschlagnahmt. Das US-Verteidigungsministerium forderte deren Rückgabe. (sda)