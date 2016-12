Weiterer Ausrutscher von Paris Saint-Germain

Sport

Paris Saint-Germain kassiert in der Ligue 1 die vierte Saisonniederlage. Der Serienmeister verliert in Guingamp mit 1:2.

Fussball. – Dem Starensemble aus der Hauptstadt läuft es in dieser Saison in der Heimat längst nicht so gut wie gewohnt. In Guingamp kam die Mannschaft von Unai Emery zwar auf fast 70 Prozent Ballbesitz, doch Zählbares kam nur in der 80. Minute heraus, als Edinson Cavani sein 17. Saisontor zum 1:2 schoss. Guingamp hatte mit Toren von Yannis Salibur (66.) und Nill De Pauw (70.) innerhalb von vier Minuten für die entscheidende Differenz gesorgt.

Vom erneuten Ausrutscher von PSG, das von den letzten vier Partien nur eine gewinnen konnte, könnten Nizza und Monaco profitieren. Das von Lucien Favre trainierte Nice würde mit einem Erfolg am Sonntag daheim gegen Dijon die Pariser um sieben Punkte distanzieren. Monaco, das ebenfalls am Sonntag (gegen Lyon) spielt, liegt einen Zähler hinter Nizza.

Resultat und Tabelle:

Guingamp - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0). - 18'033 Zuschauer. - Tore: 66. Salibur 1:0. 70. De Pauw 2:0. 80. Cavani 2:1.

1. Nice 17/40 (32:12). 2. Monaco 17/39 (53:16). 3. Paris Saint-Germain 18/36 (33:15). 4. Guingamp 18/29 (23:17). 5. Lyon 16/28 (29:18). 6. Rennes 17/27 (18:20). 7. Toulouse 17/25 (21:18). 8. Saint-Etienne 17/25 (17:14). 9. Marseille 17/24 (18:18). 10. Bordeaux 17/24 (20:22). 11. Lille 17/20 (17:22). 12. Montpellier 17/19 (24:30). 13. Nancy 17/19 (14:22). 14. Angers 18/19 (15:22). 15. Metz 16/18 (16:31). 16. Bastia 17/17 (14:20). 17. Dijon 17/16 (23:27). 18. Nantes 17/16 (11:26). 19. Caen 16/15 (16:30). 20. Lorient 17/12 (18:32). (si)