Vermischtes

Rekord-Jackpot im Schweizer Lotto geknackt

Eine Werbetafel vor einem Kiosk macht auf den Rekord-Jackpot aufmerksam, hier in Rorschach.

Seit Samstagabend sind drei weibliche oder männliche Glückspilze in der Schweiz um zusammen über 70 Millionen Franken reicher. Damit endet in der 49. Ziehung längste Jackpot-Periode in der Geschichte des Schweizer Zahlenlottos.