Wirtschaft

UBS-Chef Ermotti setzt auf USA und China

UBS-Chef Sergio Ermotti: «In Europa wächst die Wirtschaft nicht, und wo es kein Wachstum gibt, nehmen auch die Vermögen nicht zu.».

UBS-Chef Sergio Ermotti will mit seiner Bank vor allem in den USA und in China wachsen. in Europa dagegen macht der UBS die wirtschaftliche Stagnation zu schaffen.