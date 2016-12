Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Familiendrama

Vermischtes

Bei einem Streit hat ein 27-jähriger Mann in der Nacht auf Freitag in Zürich-Altstetten wahrscheinlich seinen 52-jährigen Vater getötet. (Symbolbild).

Ein 27-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag in Zürich-Altstetten bei einem Streit seinen Vater getötet. Der mutmassliche Täter, sein 24-jähriger Bruder und auch die 54-jährige Mutter wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Zürich. – In der Wohnung im Mehrfamilienhaus in Zürich-Altstetten war es offenbar zu einem heftigen Streit gekommen. Dieser muss ausser Kontrolle geraten und völlig eskaliert sein, wie die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Den Polizisten habe sich ein schreckliches Bild gezeigt.

Die vier Familienmitglieder wiesen alle schwerste Schnitt- und Stichwunden auf. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen mussten die Mutter und ihre beiden Söhne ins Spital gebracht werden. Für den Vater kam jede Hilfe zu spät. Gemäss Polizeiangaben wurde bei der Auseinandersetzung mindestens eine Stichwaffe eingesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen steht der ältere Sohn unter dringendem Tatverdacht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Er wurde verhaftet. Die Polizei war gegen 1 Uhr nachts alarmiert worden. Anwohner hatten in der Wohnung Leute gehört, die um Hilfe schrien. (sda)