Politik

Facebook geht nach Kritik härter gegen erfundene Nachrichten vor

Damit aus Facebook kein Fakebook wird, will das Unternehmen nun verstärkt gegen falsche Nachrichten vorgehen, so genannte fake news.

Facebook will nach Kritik an seiner Rolle im US-Wahlkampf schärfer gegen die Ausbreitung erfundener Nachrichten ankämpfen. Unter anderem solle es einfacher werden, so genannte Fake News zu melden, kündigte das weltgrösste Online-Netzwerk am Donnerstag an.