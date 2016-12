Politik

Europaparlament verlangt Mitsprache bei Brexit-Verhandlungen

Das Europaparlament hat eine Mitsprache bei den Brexit-Verhandlungen mit der britischen Regierung verlangt. Das schrieb sein scheidender Präsident Martin Schulz im Namen der Fraktionschefs am Mittwoch in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk.