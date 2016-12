Politik

Trockenheit 2015 liess Wasserverbrauch steigen

Die trockene zweite Jahreshälfte in 2015 hat den Trinkwasserverbrauch in der Schweiz und Liechtenstein deutlich steigen lassen. Im Vergleich zu 2014 wurden 32 Millionen Kubikmeter mehr verbraucht - etwa doppelt so viel wie der Inhalt des Davosersees.