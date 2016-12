Politik

Mächtig und umstritten: Langjähriger Opus-Dei-Chef Echevarría tot

Der langjährige Chef der katholischen Bewegung Opus Dei ist tot. Bischof Javier Echevarría starb am Montagabend mit 84 Jahren in Rom an den Folgen einer Lungenentzündung, wie die als erzkonservativ geltende katholische Organisation am Dienstag mitteilte.