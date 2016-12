Wirtschaft

Externe Kinderbetreuung am günstigsten in der der Westschweiz

Kinder- und Krippenfreundliche Westschweiz: In der Schweiz gibt es grosse Unterschiede zwischen den gesamten Kosten, die bei der Fremdbetreuung anfallen. (Symbolbild).

Die gesamten Kosten einer externen Kinderbetreuung variieren in der Schweiz deutlich. So zahlen alles in allem Familien in Altdorf gemäss einer Studie der Credit Suisse markant mehr als Familien in Genf für die Fremdbetreuung ihrer Kinder.