Trump auch nach Neuauszählung Sieger im US-Bundesstaat Wisconsin

Bleibt Sieger: Neuauszählung im US-Bundesstaat Wisconsin bestätigt Trump als gewählten Präsidenten. (Archivbild).

Donald Trump bleibt nach einer Neuauszählung der Stimmen Wahlsieger im US-Bundesstaat Wisconsin. Das bestätigte ein Sprecher der Wahlkommission des Bundesstaates am Montag auf Anfrage. Trump gab zudem an, seinen Aussenminister am Dienstag zu ernennen.