Politik

Bundesrat beharrt nicht auf Schliessung von Zollstellen

Finanzminister Ueli Maurer will wegen des Widerstandes in der Ostschweiz allenfalls auf die Schliessung der Zollstellen von St. Gallen und Buchs verzichten.

Der Ständerat will in den nächsten Jahren beim Bundespersonal weniger sparen als der Nationalrat. Daran hat er bei den Beratungen zum Stabilisierungsprogramm am Montag festgehalten. Für Diskussionen sorgte aber vor allem die Frage, ob Zollstellen geschlossen werden.