Kultur

«Ma vie de Courgette» für Golden Globes nominiert

Der Walliser Regisseur Claude Barras feiert mit seinem Erstling «Ma vie de Courgette» Erfolge. Der Animationsfilm ist für die Golden Globes 2017 nominiert (Archiv).

Claude Barras' «Ma vie de Courgette» ist für den Golden Globe in der Kategorie «Best Animated Feature Film» nominiert. Die Golden Globes werden am 8. Januar 2017 von The Hollywood Foreign Press Association zum 74. Mal vergeben.