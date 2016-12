Vermischtes

Tausende Polizisten werden Kölner Silvesternacht absichern

Tausende Sicherheitskräfte sollen in der kommenden Silvesternacht in Köln die Ordnung garantieren. Allein die Kölner Polizei will 1500 Beamte einsetzen, wie Polizeipräsident Jürgen Mathies am Montag ankündigte.