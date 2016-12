Vermischtes

70 Kilo Gold bei Überfall auf Geldtransporter nahe Lyon erbeutet

Beim Überfall auf einen Geldtransporter in Ostfrankreich haben Unbekannte 70 Kilogramm Gold im Wert von 2,5 Millionen Euro erbeutet. Vier Bewaffnete griffen den Geldtransporter am Montagmorgen nahe der Stadt Lyon an.