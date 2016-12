Politik

Aktivisten: Syrische Armee erobert Stadtteil im Südosten von Aleppo

Russische Luftaufnahmen von Aleppo sollen Zivilisten in den Strassen zeigen: Die syrische Armee hat ein grosses Quartier im Südosten der umkämpften Stadt zurückerobert.

Die syrische Armee hat bei ihrer Offensive in Aleppo nach Angaben von Aktivisten einen grossen Stadtteil im Südosten der umkämpften Stadt eingenommen. Die Truppen von Staatschef Baschar al-Assad hätten das Stadtviertel Scheich Said am Montagmorgen erobert.