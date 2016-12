Amman verpasst Finaldurchgang

Sport

Die Schweizer Skispringer müssen vor dem Heimweltcup in Engelberg eine bittere Pille schlucken. In Lillehammer verpassen Simon Ammann, Gregor Deschwanden und Killian Peier den Finaldurchgang.

Ski nordisch. – Ammann verpasste im fünften Springen der Saison zum ersten Mal den zweiten Durchgang. Mit einem Flug auf 115,5 m erreichte der vierfache Olympiasieger den 38. Rang. Im ersten Springen in Lillehammer am Samstag war der 35-jährige Toggenburger 28. geworden. Seine beste Klassierung in dieser Saison ist der 21. Platz in Klingenthal. Peier und Deschwanden mussten sich mit den Rängen 49 respektive 51 begnügen.

In Führung nach dem ersten Durchgang liegt Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen. (si)