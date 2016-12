Kultur

Dylan-Manuskript und Lennon-Brille in New York versteigert

Ein handgeschriebener Songtext zu «Blowin' in the Wind» von Literaturnobelpreisträger Bob Dylan mit seiner Unterschrift aus dem Jahr 1962 ist in New York für knapp 325'000 Dollar versteigert worden. Das Auktionshaus Sotheby's fand am Samstag einen Käufer.