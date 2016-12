Pinturault auch im Slalom wieder ganz vorn

Sport

Alexis Pinturault führt schon wieder. Der Franzose fährt auch im ersten Lauf des Weltcup-Slaloms in Val d'Isère Bestzeit.

Ski alpin. – Von den bisher gestarteten Schweizern schuf sich Daniel Yule die beste Ausgangslage. Der Walliser liegt auf Platz 8. Der nach Papierform beste Slalom-Fahrer von Swiss-Ski legte damit die Basis, um das Abschneiden im ersten Slalom des Winters in Levi vergessen zu machen. In Finnland war er Mitte November nicht über Rang 19 hinaus gekommen. Ramon Zenhäusern und Luca Aerni, in Levi mit Platz 8 sehr gut in den WM-Winter gestartet, liegen im Zwischenklassement auf den Plätzen 15 und 17.

Pinturault hat offenbar auch im Slalom den Rank wieder gefunden. Er führt das Klassement mit 24 Hundertsteln Vorsprung vor dem Russen Alexander Choroschilow an. Henrik Kristoffersen, der Weltcupsieger des Vorwinters in dieser Disziplin, büsste als Dritter gut vier Zehntel ein. Der Norweger hatte im Zug seines Streits wegen seines Kopfsponsors mit dem nationalen Ski-Verband auf den Start im ersten Slalom des Winters in Levi verzichtet. Im hohen Norden hatte Marcel Hirscher gewonnen. In Val d'Isère liegt der Österreicher mit bereits 74 Hundertsteln Rückstand auf Pinturault auf Platz 4.

Pinturault war im Slalom in den letzten zwei Wintern nicht mehr wie gewünscht auf Touren gekommen. Seit seinem Sieg vor knapp drei Jahren in Wengen hatte er sich nie mehr unter den ersten drei klassiert. Auch Choroschilow hat etwas gutzumachen. In Levi hatte er nach einer verpatzten Fahrt sogar die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst.

Val d'Isère. Weltcup-Slalom der Männer. 1. Lauf. Stand nach 45 Fahrern: 1. Alexis Pinturault (FRA) 51,25. 2. Alexander Choroschilow (RUS) 0,24 zurück. 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 0,42. 4. Marcel Hirscher (AUT) 0,74. 5. Stefano Gross (ITA) 0,90. 6. Mattias Hargin (SWE) 0,97. 7. Felix Neureuther (GER) 1,16. 8. Daniel Yule (SUI) 1,19. Ferner: 15. Ramon Zenhäusern (SUI) 1,86. 17. Luca Aerni (SUI) 1,89. 30. Reto Schmidiger (SUI) 2,58. Nicht im 2. Lauf: Marc Gini (SUI) 3,55. (si)